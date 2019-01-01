hansgrohe PowderRain: woman showering under the overhead shower with PowderRain.


全新PowderRain淋浴:
絲綢般淋浴體驗

體驗 hansgrohe 全新PowderRain淋浴
hansgrohe kitchen faucet with added functions.

2 Spray Select廚房龍頭：輕鬆實現多種功能

體驗 hansgrohe 廚房新品
XXL overhead shower: a truly lavish showering experience with Rainfinity.

Rainfinity：全新淋浴體驗

體驗 hansgrohe Rainfinity 浴室新品
hansgrohe 的全新淋浴系列：Croma E。

Croma E淋浴: 適用於家庭浴室

體驗 hansgrohe Croma E 全新淋浴系列
hansgrohe FinishPlus: Facuet in matt black finish.

FinishPlus： 更多水龍頭選擇

體驗 hansgrohe FinishPlus
您的浴室與廚房高端品牌

hansgrohe. Meet the beauty of water.

在浴室和廚房享受更好的生活品質

適合所有設計的高品質浴室和廚房產品

如果您喜歡漂亮的浴室和廚房設計並注重卓越品質的浴室和廚房產品，歡迎來到hansgrohe官方網站，為亞洲所有業主提供服務。在hansgrohe，您會發現各種各樣用於淋浴間、浴室和廚房的優質產品。

瞭解我們的產品分類，以找到您的浴室和廚房的首選設計:
1）用於洗臉盆、淋浴間和浴缸的水龍頭;
2）淋浴產品包括手持花灑、頭頂花灑、淋浴套，淋浴管和淋浴系統;
3）廚房水龍頭和廚房水槽（無論是經典的不銹鋼還是現代花崗岩水槽）。

盡情遊覽本網站，完成您浴室和廚房的漂亮設計。

hansgrohe 新品

hansgrohe PowderRain: woman showering with new hand shower using PowderRain spray

獨特的淋浴體驗

細緻關懷你的身體、心靈與靈魂：讓 PowderRain 將您包裹在細密雨滴式出水的淋浴。
配有 Loop形把手的 hansgrohe Metropol。

摩登時尚。精確。令人印象深刻。

擁有明確線條的簡約主義：Metropol 水龍頭通過鮮明的幾何形狀彰顯設計格調。
hansgrohe kitchen faucets: Easy application at the kitchen sink.

適合一切氛圍的廚房水龍頭

瀏覽廣泛的水龍頭產品分類。方便安裝在廚房水槽。
優美的廚房與浴室設計

一流的品質與設計

尋找適合您洗手盆的浴室龍頭的完美搭配

讓我們共同演繹一曲水之激情，從水龍頭開始激發您的靈感！

在 hansgrohe,我們盡我們所能，讓您在日常生活中與水的體驗更美好。我們知道，擁有漂亮的浴室設計，在形式和功能方面都有所提升的浴室產品 - 吸引人的視覺、舒適的體驗 - 可以擄獲您所有的感官，讓您更享受沖洗、沐浴或泡澡體驗。

正確的浴室龍頭和洗手盆的組合非常重要，因為我們了解被水噴濺是多麼煩人。為了讓您尋找適合您洗手盆的浴室龍頭完美搭配，hansgrohe 測試了超過 12,000 種水龍頭/洗臉盆組合

享受高品質、並採用創新技術的淋浴快感：雨淋式淋浴產品、手持花灑和現代控制裝置

「Made by Hansgrohe」意味著：「為生活而設計」。100多年來，依靠德國工程技術和關注細節，我們為您開發了具有長久使用壽命的創新產品、技術和功能。體驗巧妙的構想帶來的差異。例如:使用hansgrohe Select技術享受便利，或使用最新的hansgrohe PowderRain享受最佳淋浴體驗。

您可以確保所有「Made by Hansgrohe」衛浴產品的品質 , 包括手持花灑，花灑淋浴，甚至最新的PowderRain花灑和現代淋浴控制系統。當然，這個質量標準也擴展到我們的廚房產品 - 廚房水龍頭和廚房水槽 (不銹鋼水槽和SilicaTec花崗岩水槽)。

用hansgrohe合理規劃您的浴室與廚房裝修

在 hansgrohe 網站上，您可以找到流行趨勢和關於浴室與廚房設計的創意構想。透過線上資訊、行動工具或目錄下載，我們想在規劃方面為您提供靈感與支援。我們在您購買產品後也是可靠的合作夥伴, 讓您保證「Made by Hansgrohe」的高品質。

完美諮詢、規劃與安裝

hansgrohePRO

面向專業合作夥伴的服務網站：在此尋找使用我們的產品工作所需的手持工具。

前往 hansgrohe 專業版入口網站
經銷商

尋找最接近您的代理商

產品收藏夾

您的產品收藏夾目前空白。 " 為便於隨時快速查找，您可利用產品頁面裏的“產品收藏”圖標將一些感興趣的產品收藏起來。 "
廚房產品 浴室產品

產品比較

您尚未選擇任何產品。
請使用產品頁面裏的“產品比較” 圖標。

浴室產品
廚房產品

您儲存在資料夾的產品

尋找經銷商