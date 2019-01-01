hansgrohe. Meet the beauty of water.

全新PowderRain淋浴:
絲綢般淋浴體驗
2 Spray Select廚房龍頭：輕鬆實現多種功能體驗 hansgrohe 廚房新品
Rainfinity：全新淋浴體驗體驗 hansgrohe Rainfinity 浴室新品
Croma E淋浴: 適用於家庭浴室體驗 hansgrohe Croma E 全新淋浴系列
FinishPlus： 更多水龍頭選擇體驗 hansgrohe FinishPlus
如果您喜歡漂亮的浴室和廚房設計並注重卓越品質的浴室和廚房產品，歡迎來到hansgrohe官方網站，為亞洲所有業主提供服務。在hansgrohe，您會發現各種各樣用於淋浴間、浴室和廚房的優質產品。
瞭解我們的產品分類，以找到您的浴室和廚房的首選設計:
1）用於洗臉盆、淋浴間和浴缸的水龍頭;
2）淋浴產品包括手持花灑、頭頂花灑、淋浴套，淋浴管和淋浴系統;
3）廚房水龍頭和廚房水槽（無論是經典的不銹鋼還是現代花崗岩水槽）。
盡情遊覽本網站，完成您浴室和廚房的漂亮設計。
讓我們共同演繹一曲水之激情，從水龍頭開始激發您的靈感！
在 hansgrohe,我們盡我們所能，讓您在日常生活中與水的體驗更美好。我們知道，擁有漂亮的浴室設計，在形式和功能方面都有所提升的浴室產品 - 吸引人的視覺、舒適的體驗 - 可以擄獲您所有的感官，讓您更享受沖洗、沐浴或泡澡體驗。
正確的浴室龍頭和洗手盆的組合非常重要，因為我們了解被水噴濺是多麼煩人。為了讓您尋找適合您洗手盆的浴室龍頭完美搭配，hansgrohe 測試了超過 12,000 種水龍頭/洗臉盆組合。
「Made by Hansgrohe」意味著：「為生活而設計」。100多年來，依靠德國工程技術和關注細節，我們為您開發了具有長久使用壽命的創新產品、技術和功能。體驗巧妙的構想帶來的差異。例如:使用hansgrohe Select技術享受便利，或使用最新的hansgrohe PowderRain享受最佳淋浴體驗。
您可以確保所有「Made by Hansgrohe」衛浴產品的品質 , 包括手持花灑，花灑淋浴，甚至最新的PowderRain花灑和現代淋浴控制系統。當然，這個質量標準也擴展到我們的廚房產品 - 廚房水龍頭和廚房水槽 (不銹鋼水槽和SilicaTec花崗岩水槽)。
在 hansgrohe 網站上，您可以找到流行趨勢和關於浴室與廚房設計的創意構想。透過線上資訊、行動工具或目錄下載，我們想在規劃方面為您提供靈感與支援。我們在您購買產品後也是可靠的合作夥伴, 讓您保證「Made by Hansgrohe」的高品質。