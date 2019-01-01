hansgrohe. Meet the beauty of water.

尋找適合您洗手盆的浴室龍頭的完美搭配

讓我們共同演繹一曲水之激情，從水龍頭開始激發您的靈感！



在 hansgrohe,我們盡我們所能，讓您在日常生活中與水的體驗更美好。我們知道，擁有漂亮的浴室設計，在形式和功能方面都有所提升的浴室產品 - 吸引人的視覺、舒適的體驗 - 可以擄獲您所有的感官，讓您更享受沖洗、沐浴或泡澡體驗。



正確的浴室龍頭和洗手盆的組合非常重要，因為我們了解被水噴濺是多麼煩人。為了讓您尋找適合您洗手盆的浴室龍頭完美搭配，hansgrohe 測試了超過 12,000 種水龍頭/洗臉盆組合。

享受高品質、並採用創新技術的淋浴快感：雨淋式淋浴產品、手持花灑和現代控制裝置

「Made by Hansgrohe」意味著：「為生活而設計」。100多年來，依靠德國工程技術和關注細節，我們為您開發了具有長久使用壽命的創新產品、技術和功能。體驗巧妙的構想帶來的差異。例如:使用hansgrohe Select技術享受便利，或使用最新的hansgrohe PowderRain享受最佳淋浴體驗。



您可以確保所有「Made by Hansgrohe」衛浴產品的品質 , 包括手持花灑，花灑淋浴，甚至最新的PowderRain花灑和現代淋浴控制系統。當然，這個質量標準也擴展到我們的廚房產品 - 廚房水龍頭和廚房水槽 (不銹鋼水槽和SilicaTec花崗岩水槽)。

用hansgrohe合理規劃您的浴室與廚房裝修

在 hansgrohe 網站上，您可以找到流行趨勢和關於浴室與廚房設計的創意構想。透過線上資訊、行動工具或目錄下載，我們想在規劃方面為您提供靈感與支援。我們在您購買產品後也是可靠的合作夥伴, 讓您保證「Made by Hansgrohe」的高品質。